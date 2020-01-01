Банк данных исполнительных производств
Памятка по использованию банка данных исполнительных производств и других информационных ресурсов
Регистрация пользователя интерфейса программирования приложений (API) доступа к общедоступным сведениям из банка данных исполнительных производств
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная служба судебных приставов создает и ведет банк данных исполнительных производств в электронном виде. Согласно с Порядком создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде общедоступная часть Банка данных публикуется на официальном сайте ФССП России.
Сведения, указанные в части 3 статьи 6.1 от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», являются общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного производства, за исключением сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона, или об окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона, которые являются общедоступными в течение трех лет со дня окончания исполнительного производства.
Согласно части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в общедоступной части Банка данных не публикуются требования, содержащиеся в исполнительных документах, выданных на основании судебного акта, текст которого в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит размещению в сети «Интернет».
Для работы с банком нужно выбрать подраздел – поиск по физическим лицам, либо поиск по юридическим лицам. В разделе «Территориальные органы» указывается регион официальной регистрации физического лица, место пребывания или местонахождения его имущества, место регистрации в ИФНС юридического лица, местонахождения его имущества или адрес его представительства или филиала (например Алтайский край).
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство может быть передано в другое подразделение судебных приставов. По решению Директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации исполнительное производство может быть передано в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств. В этом случае: в разделе «Территориальные органы» указывается – Управление по исполнению особо важных исполнительных производств.
Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполнения. В случае совпадения данных для более точной идентификации Вы можете заполнить поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.
При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете получить информацию из банка данных исполнительных производств через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства».
При наличии сведений о номере исполнительного документа Вы можете получить информацию из банка данных исполнительных производств через раздел «Поиск по номеру исполнительного документа».
ФССП России не хранит и не передает третьим лицам персональные данные, введенные пользователями в форму поиска.
Сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляется только на официальном сайте ФССП России по адресу http://fssprus.ru/iss/ip/ и разделах территориальных органов ФССП России, расположенных в доменах третьего уровня r**.fssprus.ru/iss/ip/.
Федеральная служба судебных приставов рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных исполнительных производств, оплатить задолженность посредством портала Госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты.
Для оплаты задолженности посредством портала Госуслуг необходимо быть зарегистрированным пользователем портала Госуслуг. Описание регистрации Упрощенной учетной записи пользователя портала Госуслуг размещено в разделе «Частые вопросы» портала Госуслуг.
Запись в Банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение 3 – 7 дней с момента оплаты, так как денежные средства должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов, распределены, перечислены взыскателю.
При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанному адресу, телефону в целях получения информации о поступлении денежных средств или о принятых и возможных мерах принудительного исполнения, таких как, например, временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.
Для уточнения характера и основания принятых решений о взыскании административных штрафов и налоговых платежей ФССП России предлагает обращаться в уполномоченный орган, принявший соответствующее решение, или получить информацию на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, либо Федеральной налоговой службы.
Информацию о ходе исполнительного производства Вы можете получить, обратившись на Единый портал государственных услуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001012
Возможность получить информацию о наличии/отсутствии задолженности есть у пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники» через специальное приложение «Банк данных исполнительных производств».
Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих следующие портативные операционные системы: Android, iOS и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из App Store на iOS, набрав в поиске: «фссп».
Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.
*В случае установления факта наличия возбужденного исполнительного производства при проверке задолженности через сервис «Банк данных исполнительных производств» или через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) в отношении должника с идентичными ФИО, датой рождения, во избежание ошибочной идентификации физического лица как должника по исполнительному производству и применению к нему мер принудительного исполнения (наложения ареста на счета, ограничения права регистрации транспортного средства и т.д.) граждане могут обратиться к судебному приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство, и предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).
В случае если с банковского счета гражданина списаны денежные средства, либо в отношении него применены иные меры принудительного исполнения (ограничение на проведение действий по регистрации имущества и пр.), а исполнительное производство возбуждено в отношении однофамильца с идентичной датой рождения, необходимо в сервисе «Банк данных исполнительных производств» получить сведения о структурном подразделении территориального органа ФССП России, фамилии имени отчестве, телефоне должностного лица, возбудившего исполнительное производство. Проверку рекомендуется проводить по всем территориальным органам ФССП России.
После получения необходимых сведений из «Банка данных исполнительных производств» необходимо обратиться к судебному приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство, с заявлением об ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству, с приложением документов, позволяющих однозначно идентифицировать его (копия паспорта, СНИЛС, ИНН), для отмены наложенных ограничений, по возможности уведомить судебного пристава-исполнителя по телефону.