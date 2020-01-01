Банк данных исполнительных производств

Поиск физических лиц Поиск юридических лиц Поиск по номеру ИП Поиск по номеру ИД Территориальные органы:* Территориальные органы Алтайский край Амурская область Архангельская область и Ненецкий автономный округ Астраханская область Белгородская область Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкария Калининградская область Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесия Кемеровская область - Кузбасс Кировская область Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Москва Московская область Мурманская область Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Приморский край Псковская область Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха (Якутия) Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ростовская область Рязанская область Самарская область Санкт-Петербург Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северная Осетия-Алания Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Тюменская область Удмуртская Республика Ульяновская область Управление по исполнению особо важных исполнительных производств Хабаровский край и Еврейская автономная область Ханты-Мансийский АО Челябинская область Чеченская Республика Чувашская Республика - Чувашия Чукотский АО Ямало-Ненецкий АО Ярославская область Все регионы Фамилия:* Имя:* Наименование предприятия-должника:* Номер исполнительного производства:* Для поиска введите номер исполнительного производства в формате n..n/yy/dd/rr или n..n/yy/ddddd-ИП Отчество: Дата рождения: Адрес предприятия-должника: Номер исполнительного документа:* Тип исполнительного документа: Тип исполнительного документа − Исполнительный лист Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов Акт по делу об административном правонарушении Судебный приказ Акт органа, осуществляющего контрольные функции Удостоверение комиссии по трудовым спорам Акт другого органа Постановление судебного пристава-исполнителя Исполнительная надпись нотариуса Судебный акт по делу об административном правонарушении Запрос центрального органа о розыске ребенка Исполнительный документ, выданный компетентным органом иностранного государства Удостоверение, выданное уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг Определение судьи о наложении ареста на имущество Нотариально удостоверенное медиативное соглашение Решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплатам, осуществляемым в рамках трудовых отношений Наименование органа, выдавшего исполнительный документ:

Памятка по использованию банка данных исполнительных производств и других информационных ресурсов

Регистрация пользователя интерфейса программирования приложений (API) доступа к общедоступным сведениям из банка данных исполнительных производств

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Федеральная служба судебных приставов создает и ведет банк данных исполнительных производств в электронном виде. Согласно с Порядком создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде общедоступная часть Банка данных публикуется на официальном сайте ФССП России.

Сведения, указанные в части 3 статьи 6.1 от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», являются общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного производства, за исключением сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона, или об окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона, которые являются общедоступными в течение трех лет со дня окончания исполнительного производства.

Согласно части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в общедоступной части Банка данных не публикуются требования, содержащиеся в исполнительных документах, выданных на основании судебного акта, текст которого в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит размещению в сети «Интернет».

Для работы с банком нужно выбрать подраздел – поиск по физическим лицам, либо поиск по юридическим лицам. В разделе «Территориальные органы» указывается регион официальной регистрации физического лица, место пребывания или местонахождения его имущества, место регистрации в ИФНС юридического лица, местонахождения его имущества или адрес его представительства или филиала (например Алтайский край).

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство может быть передано в другое подразделение судебных приставов. По решению Директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации исполнительное производство может быть передано в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств. В этом случае: в разделе «Территориальные органы» указывается – Управление по исполнению особо важных исполнительных производств.

Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполнения. В случае совпадения данных для более точной идентификации Вы можете заполнить поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете получить информацию из банка данных исполнительных производств через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства».

При наличии сведений о номере исполнительного документа Вы можете получить информацию из банка данных исполнительных производств через раздел «Поиск по номеру исполнительного документа».

ФССП России не хранит и не передает третьим лицам персональные данные, введенные пользователями в форму поиска.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляется только на официальном сайте ФССП России по адресу http://fssprus.ru/iss/ip/ и разделах территориальных органов ФССП России, расположенных в доменах третьего уровня r**.fssprus.ru/iss/ip/.

Федеральная служба судебных приставов рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных исполнительных производств, оплатить задолженность посредством портала Госуслуг или скачать и распечатать квитанцию для оплаты.

Для оплаты задолженности посредством портала Госуслуг необходимо быть зарегистрированным пользователем портала Госуслуг. Описание регистрации Упрощенной учетной записи пользователя портала Госуслуг размещено в разделе «Частые вопросы» портала Госуслуг.

Запись в Банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение 3 – 7 дней с момента оплаты, так как денежные средства должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов, распределены, перечислены взыскателю.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанному адресу, телефону в целях получения информации о поступлении денежных средств или о принятых и возможных мерах принудительного исполнения, таких как, например, временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Для уточнения характера и основания принятых решений о взыскании административных штрафов и налоговых платежей ФССП России предлагает обращаться в уполномоченный орган, принявший соответствующее решение, или получить информацию на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, либо Федеральной налоговой службы.

Информацию о ходе исполнительного производства Вы можете получить, обратившись на Единый портал государственных услуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001012

Возможность получить информацию о наличии/отсутствии задолженности есть у пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники» через специальное приложение «Банк данных исполнительных производств».

Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих следующие портативные операционные системы: Android, iOS и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из App Store на iOS, набрав в поиске: «фссп».

Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.